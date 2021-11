Ook Curaçao staat in november stil bij prostaatkanker

November geldt wereldwijd als de maand waarin er wordt stilgestaan bij prostaatkanker. Ook op Curaçao wordt in die maand stilgestaan bij de ziekte. JCI Creative Leaders trapte vandaag af met de derde editie van ‘No Shave November: Let’s start the conversation about your prostate’. In november wordt op verschillende locaties sessies gehouden om over het onderwerp te praten en meer bewustwording rond het onderwerp te creëren. Mannen worden aangespoord om zo vroeg mogelijk onderzoek te doen.