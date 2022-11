Ook Curaçao wil over op emissieloze bussen en vrachtwagens

Curaçao heeft zich aangesloten bij een Nederlands initiatief voor de verduurzaming van zwaar verkeer. De ambitie is dat alle nieuw aangeschafte vrachtwagens en bussen vanaf 2040 emissieloos moeten zijn, bijvoorbeeld door elektrisch of op waterstof te rijden. Het uiteindelijke doel is dat in 2050 alle zwaar verkeer uitstootvrij is. Minister Cooper van VVRP tekende namens Curaçao het MOU in de Dominicaanse Republiek.

Volgens de minister is het belangrijk om onze kinderen een betere wereld te geven om in te leven. Zwaar vervoer brengt veel vervuiling met zich mee. In zijn verklaring zei hij dat Curaçao als klein eiland een voorbeeld kan zijn voor grotere landen. Curaçao is klaar voor deze uitdaging.

Nederland lanceerde het initiatief vorig jaar op de klimaattop in Glasgow. Het aantal landen dat zich heeft aangesloten, staat nu op 26, waaronder Aruba en de VS.

Verduurzaming van het zwaar vervoer was enkele jaren geleden ingewikkelder dan nu, omdat de techniek nog niet volwassen was. Inmiddels hebben tal van vrachtwagenbouwers modellen ontwikkeld die op elektriciteit of waterstof rijden.