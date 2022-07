Ook geen productieplafond voor fysiotherapeuten

Sociale zorgverzekeraar SVB is in juni twee keer door de rechter op de vingers getikt. De rechter oordeelde onlangs dat SVB het zogeheten productieplafond voor fysiotherapeuten moet intrekken. Deze was eenzijdig opgelegd en legde de declaraties van fysiotherapeuten aan banden. De zaak werd niet inhoudelijk behandeld, omdat SVB niet kwam opdagen. De uitspraak van de rechter was in het voordeel van de eisers. Eerder werd al bekend dat SVB ook het productieplafond van cardioloog Arthur Liqui Lung en longarts Earl Esseboom moest opheffen. SVB is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten aan de zijde van de fysiotherapeuten. In totaal 8.800,67 gulden.

