‘Ook in Caribisch deel recht op Nederlandse bankrekening’

Alle Nederlanders moeten een Nederlandse bankrekening kunnen openen, ook diegenen in het Caribisch deel. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Joost Sneller. Het is niet voor het eerst dat daar vanuit de Tweede Kamer om gevraagd wordt, maar minister Hoekstra van Financien lijkt er weinig haast mee te hebben. Betalingsverkeer tussen de eilanden en Nederland zou makkelijker moeten worden. Het verzoek van Sneller komt op het moment dat ABN AMRO steeds actiever bezig is bankrekeningen te sluiten, van Nederlanders die in het Caribisch deel wonen.