Ook komende 24 uur nog kans op onweer en regen

De Meteorologische Dienst van Curacao heeft aan het eind van de ochtend bekend gemaakt dat de kans groot is dat het de komende 24 uur opnieuw gaat regenen en ook de kans op onweer is groot. Sommige buien kunnen plaatselijk zwaar zijn en voor wateroverlast zorgen. Gedurende de afgelopen 24 uur is het op verschillende plaatsen op Curaçao behoorlijk nat geweest, zo stelt de Meteo. De gemeten hoeveelheid regen verschilt erg per gebied. Bij Midden-Seinpost, in de wijk Rooi Santu, werd meer dan 100 mm gemeten en bij Hato ruim 73 mm. Daarentegen viel bij het Spaanse Water en in de wijk Steenrijk minder dan 10 mm. Tropische Storm Nicole trekt momenteel over Florida in west-noordwestelijke richting. De storm is geen bedreiging voor Curaçao.

Foto: Marcel van Fulpen