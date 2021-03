Ook Mexicaanse coronavariant op Curaçao

Niet alleen de Britse coronavariant is op Curaçao geregistreerd. Ook de Mexicaanse variant is verspreid onder de personen die de laatste weken positief testten op het coronavirus. Dat schrijft de Amigoe vanmiddag. Afgelopen maandag meldde epidemioloog Izzy Gerstenbluth dat van de 32 testen die naar het RIVM zijn gestuurd, 75 % de Britse variant aangaf. Daarbij zei Gerstenbluth niet dat er ook 2 gevallen van de Mexicaanse variant zijn geregistreerd. Nederlandse media hebben bekend gemaakt dat deze nieuwe variant inmiddels in Limburg is ontdekt en ook op Curaçao en Aruba.

Meer over corona mexico