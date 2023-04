Ook Mondi-restaurant op Curaçao

Corendon-oprichter Atilay Uslu wil de Caribische restaurantketen Mondi snel uitbreiden. Na drie zaken in Amsterdam volgt dit jaar het vierde restaurant op Curaçao. Het concept is afkomstig van de Curaçaose chef-kok Justin Niessen. Het vierde Mondi-restaurant opent zijn deuren in Livingstone Jan Thiel. Dat meldt Travel Pro. Ook zijn er plannen voor een vijfde restaurant in het in aanbouw zijnde Corendon hotel. Het resort, onder de naam The Riff, telt 400 kamers en moet half december zijn deuren openen. In het derde kwartaal van 2024 wil Corendon hier een beachclub onder de naam Mondi openen.

Met de opening van het nieuwe hotel op Curaçao beschikt Corendon over duizend kamers op het eiland. Daarmee heeft de reisorganisatie circa 20 procent van de hotelcapaciteit op Curaçao. Vooral klanten uit Amerika boeken goed. Dat is mede te danken aan de samenwerking met Hilton. Sinds september 2021 positioneert Corendon zich nadrukkelijk op de Amerikaanse markt onder het merk ‘Curio Collection by Hilton’. Ook het nieuwe hotel The Riff wordt straks een samenwerking met Hilton.

Beeld: Travel Pro