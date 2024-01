Ook op Curaçao vraagt men zich af: Gaat Bouterse zich vandaag melden bij de gevangenis?

Oud-president van Suriname Desi Bouterse moet zich vandaag melden bij een Surinaamse gevangenis. Dat heeft het Openbaar Ministerie op Suriname bekend gemaakt.

Bouterse werd op 20 december vorig jaar in hoger beroep definitief veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982, waarbij vijftien politieke tegenstanders van Bouterses militaire regime de dood vonden. Hij kreeg twintig jaar cel.

Behalve Bouterse werden nog vier anderen veroordeeld voor hun rol bij de moorden van 41 jaar geleden. Woensdag werd bekend dat het Surinaamse OM een verzoekschrift van de advocaten van de vijf veroordeelden in het Decembermoordenproces had afgewezen.

Bouterse heeft die afwijzing officieel nog niet in ontvangst genomen. Een huisgenote van Bouterse heeft de brief tot twee keer toe geweigerd. Het is de vraag of hij zich desondanks vandaag zal melden voor zijn straf. Ook op Curaçao wordt de situatie met interesse gevolgd.