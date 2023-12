Ook ProMo uit kritiek op Werelderfgoed-uitspraken van Cooper

Was de Monumentenraad eerder al onaangenaam verrast over uitspraken van minister Cooper over onze Werelderfgoed-status, nu heeft ook Fundashon Pro Monumento kritiek geuit. Cooper vroeg zich vorige week tijdens de Invest In Willemstad bijeenkomst openlijk af wat het nut is van de plek van onze binnenstad op de UNESCO Wereld Erfgoedlijst. Pro Monumento maakt zich zorgen over de onwetendheid van de minister en vindt dat Cooper decennia aan overheidswerk tekort doet met zijn uitspraken. Volgens Cooper levert de status nauwelijks tot geen extra toeristen op. De beschermde status zorgt vaak voor beperkingen bij nieuwbouw in de stad. Als het aangezicht te veel verandert kunnen we onze Werelderfgoedstatus kwijt raken, en die terugkrijgen is bijna onmogelijk. Andere plekken op de lijst zijn bijvoorbeeld de Taj Mahal, Macchu Pichu en het historisch centrum van Rome.