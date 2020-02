De stroomproblemen die de black out veroorzaakten vorige week, zijn nog niet opgelost. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Wisselingen in de stroomspanning waren de oorzaak van de black out en sindsdien wordt de spanning continu in de gaten gehouden. Vooral ’s morgens zijn er nog grote wisselingen in de spanning en deze worden nu handmatig bijgesteld. De schommelingen spelen al sinds half januari, maar de oorzaak is nog een raadsel.