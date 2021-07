Op Curaçao geboren huurmoordenaar aangehouden in Brazilië

De op Curaçao geboren en door Nederlandse autoriteiten gezochte crimineel Gerel P. is in een appartement in Brazilië aangehouden. Zo schrijft de Surinaamse krant Waterkant. P. wordt beschouwd als lid van de criminele organisatie rondom de Nederlandse crimineel Ridouan T. In deze organisatie werd Gerel P. voor liquidaties ingezet. In januari kreeg hij bij verstek een gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd. P. werd sinds 2017 gezocht. In dat jaar werd hij in Suriname opgepakt waar hij binnen twee weken weer ontsnapte.