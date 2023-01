Opbouw stellages carnavalsroutes

Over vier weken is de Gran Marcha. Duizenden toeschouwers zullen dan vanaf de zijlijn naar de kleurrijke carnavalsstoet kijken. Vanaf 4 februari mogen carnavalsvierders de stellages langs de route opbouwen. Voor die datum is dat niet toegestaan. Het precario team dat belast is met de uitgifte van de stukken grond treedt op tegen personen die voortijdig banken en stoelen plaatsen. Ook is het verboden om voor 4 februari het lapje grond te markeren met verf. Personen die in overtreding zijn raken hun plek langs de carnavalsroute kwijt.