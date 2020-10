De opbouw van het Festival di Tumba 2021 in het Curaçao Festival Center zal beginnen in december. Dat meldt de Vigilante vandaag. Eerder werd bekend dat Karnaval 2021 niet door kon gaan, maar het lijkt er nu op dat het Tumbafestival volgend jaar wel door zal gaan. In welke vorm en wanneer het festival precies zal plaatsvinden is nog niet bekend.