De organisatoren van de Mcdonald’s Great Day in het kader van de Dag van de Rechten van het Kind zijn erin geslaagd geld op te halen met de verkoop van maar liefst 6125 Mig Macs. Het doel was om er 6100 te verkopen. Het opgehaalde geld gaat naar onder andere de leerlingen die begeleidt worden door mede-organisatoren Funditut. De stichting zet zich in voor het bieden van ambachtelijk onderwijs aan kansarme jongeren op Curaçao.