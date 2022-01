Opbrengsten ob nooit eerder zo hoog

De opbrengsten voor omzetbelasting waren nooit eerder zo hoog als in december. Dat zegt het ministerie van Financiën minister Javier Silvania. Ruim 4,5 miljoen gulden werd er binnengehaald aan omzetbelasting. In 2019, voor de pandemie uitbrak, was dit bedrag 36,2 miljoen gulden. De inkomsten door loonbelasting stegen ook flink. De resultaten komen volgens het ministerie door de herstellende economie en de verbeterde controles. Minister Silvania kondigde aan dat volgende week de resultaten van een nulmeting worden gepresenteerd.