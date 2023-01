Opdrachtgever brandstichting belastingdienst medeverdachte in Golf-zaak

De man die een celstraf uitzit voor de brandstichting bij het belastingkantoor wordt nu ook vervolgd in een andere zaak. Samen met twee politieagenten en nog drie andere verdachten staat hij terecht in de Golf-zaak. Deze zaak draait om het sjoemelen met vergunningen voor wapens en evenementen. De opdrachtgever van de brand in 2019 wordt in deze zaak vervolgd voor afpersing. Op 13 januari vindt de pro forma zitting plaats.

