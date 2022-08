Ophef over studiebeurs Little League Team

De belofte van onderwijsminister Van Heydoorn aan het Curaçaos Little League Team is onwettig. Dat zeggen verschillende politici over de beloofde studiekorting. De honkballers die zaterdag internationaal kampioen zijn geworden, hoeven na hun middelbare school slechts de helft van hun studiekosten te betalen. Beursverstrekker SSC heeft vier jaar de tijd om daarvoor een beleid te ontwikkelen. Dan komen de eerste honkballers in aanmerking voor deze korting.