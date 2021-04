Ophef over vaccinatie-affiche supermarkt

Er circuleert sinds gisteren een foto van een affiche van een supermarkt waarin medewerkers worden opgeroepen om zich te vaccineren voor het eind van de maand of een afspraak hiervoor te kunnen laten zien. Alle medewerkers die geen vaccinatie of afspraak hiervoor hebben, worden verplicht om een geldige PCR-test te kunnen laten zien om te kunnen werken. Op sociale media roept het bericht veel vragen op, zoals of bedrijven dit mogen doen en wie de PCR-testen gaat betalen.