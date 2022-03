Oplevering toegangsweg Rif

Het Rif-gebied bereikte gisteren een mijlpaal met de oplevering van twee wegen. Minister Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning opende officieel de weg die de Tweede Megapier verbindt met de rotonde van de Hamelbergweg. Ook de weg naar SVB is sinds gisteren in gebruik. Aannemer CWM is blij dat het project ondanks alle tegenslagen eindelijk is opgeleverd. De bouw startte in 2019. De werkzaamheden aan het Rifgebied bestaan verder uit de aanleg van het Mangrovepark, bouw van een nieuw rioleringssysteem en de nieuwbouwprojecten van Courtyard Marriott en Corendon.

