Oplossing voor Ennia-problematiek goedgekeurd

Het Ennia pensioenfonds is gered. De ministerraad heeft vlak voor de feestdagen de oplossing voor de financiële problemen goedgekeurd. Vanaf 2027 zal het Land Curaçao dertig jaar lang 30 miljoen gulden storten in een fonds. Voor het Land Sint Maarten is dit 2,3 miljoen per jaar. Daarnaast zal de centrale bank gedurende 50 jaar 15 miljoen in het fonds inbrengen. Bij elkaar is dat 1,7 miljard. Daarmee is de gevreesde korting op de pensioenen van de baan. Op basis van het hoofdlijnenakkoord zal een gedeeltelijke doorstart

plaatsvinden van Ennia Caribe Leven, zoals het bedrijfsonderdeel officieel heet. De Staten, het College financieel toezicht en de Nederlandse regering moeten ook nog groen licht geven aan het plan, voordat het definitief is.