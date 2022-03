Oplossing voor Selikor

Vuilophaaldienst Selikor krijgt dit jaar voorschotten. Die worden in tranches uitbetaald op basis van concrete afspraken. Dit meldt het Antilliaans Dagblad. Op lange termijn moet gezocht worden naar een budgetneutrale oplossing. Selikor dreigt te bezwijken onder de enorme schuldenlast. De Curaçaose overheid staat voor 60 miljoen gulden in het krijt bij het afvalverwerkingsbedrijf. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur wil Selikor per jaar 38 miljoen gulden vergoeden. Dat is ruim 7 miljoen gulden minder dan de vuilophaaldienst zelf voorstelde.

Meer over gmn selikor