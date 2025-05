Opnieuw aanhouding in inbraakzaak United Distributors

De politie op Curaçao heeft gisteren opnieuw een verdachte aangehouden in de grote inbraakzaak bij United Distributors, die in december vorig jaar plaatsvond. Er zijn nu drie personen aangehouden. Maandagochtend werd een 28-jarige Venezolaanse man gearresteerd. Eerder was al een 24-jarige Curaçaoënaar en een 30-jarige Jamaicaanse man hiervoor opgepakt. Bij de inbraak aan de Asteroidenweg werden verdeeld over verschillende dagen heel veel flessen sterke drank gestolen.

Tussen 28 en 31 december 2024 werd op vier opeenvolgende dagen via het dak ingebroken bij United Distributors. Daarbij werden vele dozen Old Parr en Black Label whisky gestolen. In verband met deze inbraak riep de politie de hulp van de gemeenschap in om de zaak op te lossen. De arrestaties volgden achtereenvolgens in maart, april en mei. Er wordt niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen in deze zaak.