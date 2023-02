Opnieuw aardbeving in buurt Sint Maarten

Inwoners van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn vannacht rond drie uur opgeschrikt door een aardbeving. Het epicentrum van de aardbeving, die een kracht had van 4.5 op de schaal van Richter, lag 67 kilometer voor de kust van Sint Maarten. Er zijn geen berichten over gewonden of schade aan gebouwen. Een inwoner van Sint Maarten vertelt door de schok te zijn gewekt. De laatste tijd komen aardbevingen op de bovenwindse eilanden vaker voor. De vorige was op 20 januari.

