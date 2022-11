Opnieuw arrestatie voor moord in Marie Pampoen

De politie heeft vandaag opnieuw een man aangehouden in verband met een moord die 29 september is gepleegd in de Pampanostraat in Marie Pampoen. Eerder deze week werden al twee 21-jarige mannen opgepakt. Vandaag gaat het om een 38-jarige Curaçaoënaar die is gearresteerd. De man werd ook in de wijk Marie Pampoen opgepakt, maar de politie heeft niet de straat bekend gemaakt waar de man is opgepakt.

Op 29 september werd de 27-jarige Nathaniel Pastor dood aangetroffen in zijn huis in de Pampanostraat. Hij was meerdere keren door zijn hoofd geschoten. In deze zaak zijn dus nu drie mannen gearresteerd. De politie doet verder geen uitspraken over de zaak.