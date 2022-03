Opnieuw diefstal bij brandweer

De brandweerkazerne van Rio Canario is gisteren het doelwit geweest van inbrekers. Die hadden het vooral voorzien op het hydraulisch gereedschap dat wordt gebruikt voor het redden van bekneld geraakte verkeersslachtoffers.

Dit is de tweede keer in een korte tijd dat onbekenden ervandoor zijn gegaan met reddingsmateriaal van de brandweer. Eerder was de kazerne van Barber het slachtoffer van diefstal. Het gereedschap wordt gebruikt voor criminele doeleinden, zoals inbraken, ram-en plofkraken. Daarom waarschuwt de politie ondernemers om geen grote geldsommen in kluizen te bewaren. Personen die informatie hebben over de diefstal kunnen dit melden via de anonieme nummers 917 of 108.