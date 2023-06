Stationsschip Zr.Ms. Groningen heeft vanochtend in samenwerking met de Kustwacht opnieuw drugssmokkelaars aangehouden. Het gaat om 5 personen. Verder is een boot in beslag genomen en 17 pakketten drugs. De EXTRA meldt dit vanochtend op haar website, waarbij ook foto’s van het stationsschip zijn geplaatst. Er is verder niets officieel bekend gemaakt door Defensie. De verdachten zijn inmiddels overgebracht aan de politie.