Opnieuw een coronasterfgeval; besmettingsratio 5,1%

Volgens cijfers die de Curaçaose overheid zondagavond bekend maakte, liggen er nog 71 coronapatiënten in het CMC ziekenhuis. Daarvan liggen er 29 op de intensive care. Het dodenaantal is opgelopen tot 104. Er liggen nog vijf Curaçaoënaars op de ic op Aruba. Op Curaçao zijn zondag 32 nieuwe besmettingen geregistreerd. Er zijn 624 testen gedaan. Dat is een positivity rate van 5,1%. 307 mensen werden hersteld verklaard. Daarmee zijn er nu nog 1214 actieve coronabesmettingen op het eiland.

Meer over corona covid19