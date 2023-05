Opnieuw havenbeveiliger opgepakt voor drugssmokkel

Een tweede havenmedewerker is vandaag aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Het RST heeft in samenwerking met de politie en de douane een 45-jarige man aangehouden op het haventerrein. De aanhouding vond plaats in opdracht van het Openbaar Ministerie. Aansluitend is ook zijn woning doorzocht. De verdachte zou in zijn functie als beveiliger betrokken zijn geweest bij het plaatsen van een grote hoeveelheid cocaïne in een container. Vorige week werd in deze zaak al een 50-jarige man aangehouden. Hij werkte eveneens als beveiliger bij CPS. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.