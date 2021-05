Opnieuw hongerstaking in vreemdelingenbarak 

Zes vluchtelingen in de SDKK-barakken zijn opnieuw in hongerstaking gegaan. Dat meldt Human Rights Defense Curaçao (HRDC). Reden hiervoor is de erbarmelijke omstandigheden waar maar geen verbetering in komt. Deze situatie is al jaren onveranderlijk, ondanks vele rapporten en aanmaningen door internationale organisaties en de Nederlandse overheid. Volgens Human Rights Defense Curaçao zijn de vluchtelingen sinds donderdagmiddag in hongerstaking gegaan tegen de willekeur, de lange duur zonder uitzicht, het gebrek aan informatie en de overlast aan stof door bouwwerkzaamheden.