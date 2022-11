Opnieuw inbraak bij vsbo St. Jozef

De directeur van St. Jozef College zit met de handen in het haar. De vsbo school in Otrobanda is opnieuw slachtoffer geworden van inbraak. In oktober gingen dieven ervandoor met verschillende aluminium shutterramen. Afgelopen weekend is het overgebleven raam meegenomen. Ook zijn twee airco’s ontvreemd. De diefstal is een harde klap voor de school. De docenten en leerlingen hadden net een fondsenwerving op touw gezet voor een noodzakelijke opknapbeurt. De school moet nu in de buidel tasten voor nieuwe ramen en airco’s.

Personen die de school uit de brand kunnen helpen, kunnen contact opnemen met directeur Lisette de Hooi op telefoonnummer 6761107. Beeld: Direct Media