Opnieuw man aangehouden in verband met ‘United Distributors’-inbraak

In het kader van het lopende onderzoek naar een inbraak die plaatsvond in december 2024 bij ‘United Distributors’ aan de Asteroidenweg, heeft het Atrako-team opnieuw een aanhouding verricht. Maandagnacht hield de politie een 30-jarige man, geboren in Jamaica, aan in verband met deze zaak. De aanhouding vond plaats aan de Cubaweg, waar ook zijn voertuig in beslag werd genomen voor verder onderzoek. De politie maakte de arrestatie gisteren bekend.

In verband met een diefstal die plaatsvond in maart 2025 in een hotel in Otrobanda, heeft de politie eveneens een aanhouding verricht. Op maandag rond half drie ’s middags hielden rechercheurs die de diefstal onderzoeken de man A.D. aan. Hij is 22 jaar oud en geboren in Haïti. De aanhouding vond plaats in de omgeving van het betreffende hotel.

Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die hun voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.