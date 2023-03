Het Koninkrijksteam heeft bij de World Baseball Classic ook hun tweede duel gewonnen. Een dag na de 4-2 zege op Cuba werd Panama met 3-1 geklopt. Topspelers Xander Bogaerts en Jurickson Profar namen het team bij de hand. De honkballers nemen het in de poule verder op tegen gastland Taiwan en Italië. De nummers 1 en 2 gaan naar de kwartfinales in Tokio. De winnaars daarvan spelen de finaleronde in Miami.