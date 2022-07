Opnieuw verdachte moord Curaçaose producer aangehouden

Een derde verdachte zit vast voor de schietpartij die de Curaçaose producer Siki Martina het leven heeft gekost. De producer die onder meer werkte met rappers Rich Kalash en Frenna werd zondag 10 juli doodgeschoten bij metrostation Coolhaven in Rotterdam-West. Eerder werden een man van 31 en 34 hiervoor aangehouden, nu gaat het om een 32-jarige Rotterdammer die in zijn woning is gearresteerd. De verdachte zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit betekent ook dat de politie terughoudend is met verdere informatie. Sommige media melden dat Martina is doodgeschoten na een zogenaamde ripdeal, maar daarover is niets bevestigd door de autoriteiten.