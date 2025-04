Opnieuw verkeersdode op Curaçao

Gisteravond is op de Weg naar Westpunt, ter hoogte van Daniel, een vrouw overleden bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde nadat een auto met hoge snelheid tegen een boom was gereden. De chauffeur is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouwelijke passagier overleefde het ongeluk niet. Volgens nog onbevestigde berichten zat er ook een kind in de auto, die eveneens naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de chauffeur de macht over het stuur heeft verloren en tegen een ‘palu di indju’ is aangereden.

De politie heeft de zaak in onderzoek en zal de naam van de overleden vrouw nog bekend maken.