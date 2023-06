Opnieuw volledige blackout op Curacao

Curacao is vanmorgen om 6.05 uur opnieuw getroffen door volledige stroomuitval. Een explosie in een transformatorhuisje op het Aqualectraterrein, dat bedoeld is voor de wijken Parasassa en Piscadera, was de oorzaak. de brand die daardoor ontstond, had de brandweer snel onder controle. Inmiddels worden de eerste wijken weer van stroom voorzien en moet het gehele eiland voor het eind van de ochtend weer stroom hebben, aldus Aqualectra-COO Neysa Isenia. Alleen de stroomvoorziening voor Parasassa en Piscadera is voorlopig geisoleerd van het stroomnet, en heeft mogelijk meer tijd nodig om terug te keren.

Later vandaag plant Aqualectra een persconferentie over de gebeurtenissen van vandaag. Daarin gaan ze ook in op de vraag hoe uitval in voor 1 wijk kan leiden tot een blackout over het hele eiland.

Alle lagere en middelbare scholen van VPCO, RKCS en DOS zijn vandaag dicht, behalve mogelijk voor scholieren met een (her)examen. Het ministerie adviseert om daarvoor contact met de school op te nemen. Prive scholen hebben zelf de keuze of ze vandaag open gaan of niet.

Alle ambtenaren zijn vrij tot 12 uur vanmiddag, heeft de regering zojuist bekend gemaakt, met uitzondering van vitale functies.

Op de weg is de situatie wat chaotischer dan normaal door het uitvallen van de verkeerslichten. Dat heeft vanmorgen iets na 7 uur al geleid tot een ongeluk bij de stoplichten van Biesheuvel.

Precies een week geleden viel de stroom ook uit. Toen had dat een andere oorzaak: een kapotte kabel bij een tussenstation op Parera.