Opnieuw weinig vuurwerk geïmporteerd in 2021

De import van vuurwerk wordt in 2021 weer lager dan in voorgaande jaren. Het worden er niet meer dan 9 containers schrijft de Èxtra. Van de 7 importeurs hebben er 5 een vergunning gekregen. Vorig jaar werden er 18 containers besteld, maar slechts 8 kwamen er uiteindelijk aan op het eiland. Vóór de pandemie werden gemiddeld 21 containers met vuurwerk per jaar geïmporteerd. Door de coronacrisis blijft veel vuurwerk in China achter.

