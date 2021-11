Oppassende buren blijken verkrachters

De 2 oppassers van een 11-jarige meisje in de wijk Dein blijken kinderverkrachters. Zo schrijft de Èxtra na een gesprek met de moeder van het slachtoffer. De uit Haïti afkomstige moeder liet haar buren op haar 4 kinderen passen als ze op haar werk was. Het misbruik heeft naar verluid plaatsgevonden tussen december vorig jaar totdat kortgeleden buren aan de bel trokken na het zien van verdacht gedrag bij de oppassers, twee mannen van 24 en 30 jaar. Tegen de daders is aangifte gedaan.

