Oppositie hekelt “fictieve begrotingsbehandeling”

De oppositie in het Parlement is niet te spreken over de begroting voor het jaar 2022 en spreekt van een “fictieve begrotingsbehandeling”. Volgens de oppositie is er bovendien geen sprake van een regeerprogramma. Het gaat om dezelfde begroting die door het vorige kabinet is vastgesteld, stelt de coalitie. Door de vorming van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, het bekende COHO, en de verplichtingen die daarbij horen is er al sprake van een programma als voorwaarde voor financiële steun. Coalitielid Sheldry Osepa van de PNP stelt dat het reeds bekend is welke bedragen daaraan zijn gekoppeld.

Meer over begroting behandeling parlement