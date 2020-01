Oppositieleider Juan Guaidó opnieuw beëdigd

In Venezuela is oppositieleider Juan Guaidó gisteren opnieuw beëdigd als parlementsvoorzitter. Daarmee heeft het Venezolaanse parlement nu twee voorzitters. Want eerder deze week liet parlementariër Luis Parra zich met steun van president Nicolas Maduro ook al beëdigen als voorzitter. Toen verhinderden veiligheidstroepen Guaidó om in het parlement te komen.