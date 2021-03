Oppostitie wederom niet aanwezig

Ook vanochtend bij de laatste poging om lokaal een oplossing te zoeken voor de impasse in staten kwam de oppositie niet opdagen in de vergadering. Hierdoor was er weer geen quorum en konden de geloofsbrieven van Emmilou Capriles weer niet worden behandeld. Ditzelfde geldt voor het andere agendapunt: de dierenwelzijnswet van de MAN. Eerder werd bekend dat er een aanwijzing is gegeven door de Rijksministerraad, maar wat de status van de instructie aan de gouverneur is is nog niet bekend.