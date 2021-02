Oproep op Bonaire om meer te laten testen

Er waren gisteren 5 actieve gevallen van COVID-19 op Bonaire. Allen zijn inwoners van Bonaire. Er zijn geen personen getest. Er zijn twee ziekenhuisopnames door COVID-19. Eén persoon ligt in het ziekenhuis in Aruba om daar meer specialistische zorg te krijgen. 22 mensen zitten in quarantaine. Zoals bekend zijn er op Bonaire sinds het begin van de pandemie drie mensen overleden. De overheid van Bonaire blijft bezorgd over verdere verspreiding van corona en benadrukte gisteren de bewoners dat het belangrijk is om zich bij klachten te laten testen.

