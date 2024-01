Opvallend weinig tumba’s in de voorrondes dit jaar

Het aantal tumba’s tijdens het Tumbafestival is dit jaar opvallend laag. Dat komt enerzijds door het geringe aantal inschrijvingen, maar ook omdat veel tumba’s in de afgelopen dagen zijn uitgevallen. Woensdagavond stond de teller van het totaal aantal deelnemende tumba’s op nog maar 39. De finale van aanstaande vrijdag moet minstens 30 verschillende nummers bevatten; dat betekent dat er maar 9 nummers afvallen. In het verleden was het aantal tumba’s eigenlijk altijd veel hoger.

Het Tumbafestival is afgelopen maandag begonnen. Gisteravond was de derde en laatste avond van de voorrondes. Vrijdag is de finale en wordt bepaald wie zich dit jaar Tumbakoning of -koningin mag noemen. Het festival wordt traditiegetrouw gehouden in het Curaçao Festival Center.