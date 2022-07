Opvolger Henk Brons bekend

Roald Lapperre wordt directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij volgt Henk Brons op per 1 september. Brons gaat binnenkort met pensioen. Veel mensen kennen hem als oud-Vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao. Deze functie bekleedde hij van januari 2015 tot juli 2018. Zijn opvolger Lapperre is sinds augustus 2017 directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor bekleedde hij verschillende topfuncties binnen het ambtenarenapparaat. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk. Lapperre studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.