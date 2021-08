Oranje Fonds zoekt winnaars Appeltjes van Oranje 2022

Het Oranje Fonds start vandaag de zoektocht naar bijzondere projecten die kans maken op een Appeltje van Oranje 2022. Het thema wordt Kansengelijkheid voor alle jongeren. Ongelijkheid van kansen is volgens de organisatie een urgent probleem in de samenleving dat door de coronacrisis groter is geworden. Dit jaar wil het Oranje Fonds met de Appeltjes aandacht vestigen op projecten die het probleem succesvol aanpakken. Organisaties kunnen zich tot en met 30 september aanmelden om kans te maken op een Appeltje via oranjefonds.nl/appeltjes. Drie initiatieven krijgen in mei 2022 de prijzen uit handen van Koning Willem-Alexander.