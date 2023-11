Orco Bank neemt lokale tak CIBC FirstCaribbean over

Orco Bank lijft CIBC FirstCaribbean op Curaçao en Sint Maarten in. De twee banken hebben een overeenkomst gesloten om het merendeel van CIBC’s portefeuille over te nemen. De overname wacht nog op goedkeuring door de centrale bank. Deze zal de komende maanden een oordeel vellen. De directie van Orco Bank noemt de deal een mijlpaal. De twee financiële instellingen werken nauw samen zodat klanten nauwelijks iets merken van de overname. De verkoop past binnen de strategie van CIBC FirstCaribbean om zich te richten op haar belangrijkste markten. In 2021 stopte de bank met haar activiteiten op Aruba. Ook in de Oost-Caribische eilanden trekt de bank zich terug.