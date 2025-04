Orco Bank steunt atleet

Orco Bank steunt zwemcoach en voormalig atleet Seggio Bernardina in het behalen van de ASCA Performance Coach Certificering, een internationaal erkend certificaat voor topcoaches in de zwemsport. Bernardina neemt van 9 t/m 11 april deel aan een training van de American Swimming Coaches Association (ASCA) in Suriname, waar hij modules volgt over leiderschap, trainingsstrategieën en high-performance coaching.

De certificering (Niveaus 3–5) geldt wereldwijd als standaard voor coaches die sporters begeleiden naar succes op nationaal en internationaal niveau. Volgens Desiree Alberto-Martina, Managing Director van Orco Bank, sluit Bernardina’s inzet voor jeugd en sport aan bij de maatschappelijke betrokkenheid van de bank. De ondersteuning is onderdeel van bredere initiatieven gericht op jeugdontwikkeling, sport en gemeenschapsversterking op Curaçao. Meer informatie is te vinden op orcobank.com.