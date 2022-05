Orco bank stopt donaties op rekening Schotte

Gerrit Schotte kan geen donaties meer ontvangen op zijn persoonlijke rekening. De Orco Bank heeft zijn rekening geblokkeerd. Dit heeft Schotte zelf op sociale media bekendgemaakt. De voor corruptie veroordeelde ex-premier moet uiterlijk 12 mei 1,8 miljoen gulden betalen aan het Openbaar Ministerie. Dit bedrag zou hij hebben verkregen via ambtelijke omkoping. Als hij niet met het geld over de brug komt, staat hem een gevangenisstraf van 3 jaar te wachten. Schotte wil nu via een kort geding de blokkade laten opheffen. Tot nu toe heeft hij meer dan 40.000 gulden van sympathisanten ontvangen. Daarvan is 30.000 gulden al op de rekening van het OM gestort.