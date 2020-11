Orde van Advocaten staat achter Noodwet

Het bestuur van de Orde van Advocaten op Curaçao ziet geen reden voor paniek over de Noodwet. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De advocaten noemen het “een wet die volstrekt normaal en nodig is in een democratische rechtsorde.” De Orde van Advocaten zegt dat de wet nodig is om in extreme omstandigheden de maatregelen te kunnen naleven en zo nodig af te dwingen. De behandeling van de aangepaste Noodwet staat morgen op de agenda, zo meldde Justitieminister Quincy Girigorie eerder op Paradise FM.