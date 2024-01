Orde van Advocaten is bezorgd

In een brief aan de Staten van Curaçao heeft de Orde van Advocaten Curaçao ernstige bezwaren geuit tegen de voorgestelde accreditatie voor advocaten in de nieuwe ontwerp-Landsverordening op de kansspelen.

In een brief die gisteren is verstuurd aan de voorzitter van het parlement laat de orde weten dat ze vrezen dat daarmee de onafhankelijkheid van advocaten wordt ondermijnd. Ook zou de regeling in strijd zijn met bestaande wetgeving.

De orde vraagt Statenleden daarom de tekst van de nieuwe wet aan te passen en de bepaling over accreditatie voor advocaten te verwijderen of te wijzigen. Alleen op die manier kan de onafhankelijkheid van advocaten worden gewaarborgd, zo staat te lezen in de brief.