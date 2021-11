Organisaties geestelijke gezondheidszorg op eilanden gaan samenwerken

De vier organisaties die geestelijke gezondheidszorg (GGz) aanbieden op de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk gaan samenwerken. Daarmee willen de instellingen de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg voor de Caribische gemeenschap verbeteren. Het gaat om de stichtingen Respaldo op Aruba, GGz Curaçao, Mental Health Foundation op Sint Maarten en Mental Health Caribbean op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Met name door Covid-19 is de druk op de geestelijke gezondheidszorg over de hele wereld enorm toegenomen. De organisaties hebben op alle eilanden hierdoor te maken met langere wachtlijsten, capaciteitstekort, financiële druk en verslechterde cliëntsituaties.